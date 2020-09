Vítor Baía vai ser pai pela quinta vez. O antigo guarda-redes da Seleção Nacional vai aumentar a família e foi a própria mulher, Andreia Santos, que confirmou a novidade ao Jornal de Notícias

A nutricionista revelou que estava "praticamente quatro meses" de gestação. O jornal avanã que Andreia está a viver uma fase tranquila, sem enjoos e desconforto. O casal celebrou na passada sexta-feira, dia 11, o segundo aniversário de Rodrigo, como pode ver abaixo

O antigo guarda-redes do FC Porto tem mais três filhos de dois relacionamentos anteriores: Diogo, de 27 anos, e Beatriz, de 23, do seu casamento com Alexandra Almeida, e Afonso, de 13, da sua relação com Elisabete Carvalho.