Foi uma notícia que supreendeu os fãs da cantora. Carolina Deslandes anunciou a sua separação de Diogo Clemente, namorado e pai dos seus três filhos, na passada sexta-feira, dia 11. Mas o que se passou nas 24 horas seguintes deixou a cantora perplexa, partilhando então as mensagens privadas que recebeu nas redes sociais.

"Afinal não era para a vida toda? Pois", é um dos exemplos das milhares de mensagens que a cantora afirma ter recebido. "Não adianta de nada pregar o veganismo, a compreensão, ir fazer aulas de Ioga e escrever frases inspiracionais nas vossas bios (descrição no Instagram), se depois fazem piadas sobre o sofrimento dos outros. Recebi milhares [privadas] de mensagens destas hoje. Milhares", sublinha a artista. As mensagens ironizavam com o fim da relação, brincando com a música que Deslandes escreveu, A Vida Toda.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

"A primeira sugere que uma mulher que se separa é alterna, a segunda é de uma senhora que é mãe e professora. Fui alvo de mil e uma piadas. Só tenho a agradecer aos meus pais por me terem dado uma educação que me permite ter pena deste tipo de comportamento. Boa noite", terminou Carolina Deslandes que recebeu centenas de comentários de apoio.

A resposta de Diogo Clemente

Além de várias celebridades como Maria Botelho Moniz, Jessica Athayde ou Rita Ferro Rodrigues terem manifestado a sua solidariedade, também Diogo Clemente fez questão de comentar. “É para a vida toda, sim”, sublinou o músico.

De recordar que os artistas são pais de três meninos: Santiago, 4, Benjamim, 3, e Guilherme, 1.

LEIA AQUI, o anúncio da separação.