Europa Press Entertainment

A princesa Leonor, filha de Letizia, vai ter de ficar de quarentena nos próximos 14 dias, após um colega da turma ter testado positivo para a Covid-19.

A notícia foi avançada pelo canal de televisão TeleMadrid que revela ainda que o colega da menina terá contraído o vírus através do pai.

Após apenas três dias de aulas presenciais, no colégio Santa María de los Rosales, em Madrid, a herdeira vai ficar em casa, a acompanhar as aulas à distância via digital, tal como aconteceu a muitos jovens.

Carlos R. Alvarez