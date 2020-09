Grávida pela segunda vez, Sílvia Alberto espera uma menina, que deverá nascer em dezembro. Ao site Holofote, a apresentadora da RTP falou sobre a escolha do nome especial e do regresso ao trabalho.

"É o nome da minha mãe. Era um nome de família e foi uma sugestão do meu marido e que nunca me me tinha passado pela cabeça", revelou a apresentadora que está grávida de seis meses de Emília.

Sílvia Alberto conta regressar ao trabalho em janeiro, um mês depois do nascimento da bebé, um cenário semelhante à primeira gravidez, já que quando Pedro nasceu, a apresentadora retomou a agenda três semanas depois de ter sido mãe pela primeira vez.

A apresentadora é casada com Iñigo de Maria-Tomé Pérez.