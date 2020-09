Instagram

Stevie Lee morreu esta quarta-feira, 9 de setembro, aos 54 anos.

A notícia foi confirmada pela família do artista norte-americano, que optou por não revelar as causas da morte.

Stevie Lee tornou-se conhecido do grande público depois de participar no filme Jackass 3D, mas também por ser uma estrela de wrestling, um universo onde era conhecido como Puppet The Psycho Dwarf. Como ator integrou também o elenco de produções como Baby Fever, Oz The Great e American Horror Story, entre muitas outras.