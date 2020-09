Michael Tran

Um vídeo onde Jennifer Garner surge com a barriga um pouco mais saliente durante um passeio em família (ver abaixo) levantou rumores acerca de uma possível gravidez e, depois de questionada no Instagram, a atriz não hesitou a responder. "Tenho 48 anos, três filhos saudáveis e não, nunca mais estarei, grávida", garantiu a estrela de Hollywood, que é mãe de Violet, de 14 anos, Seraphina Rose, de 11, e Samuel, de oito, todos fruto do seu anterior casamento com o também ator Ben Affleck.

Recorde-se que Jennifer Garner tem sido apontada pela imprensa norte-americana como a nova namorada de Bradley Cooper. Contudo, o artista, de 45 anos, foi recentemente ‘apanhado’ abraçado à ex-mulher, Irina Shayk, numa rua de Nova Iorque. A cumplicidade entre os dois também deixou no ar a possibilidade de estarem reconciliados. Saiba mais AQUI!