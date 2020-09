Os D'ZRT celebram 15 anos e, nas redes sociais, Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, celebrou a data com uma recordação que deixou os fãs emocionados.

Na sua página de Instagram, o bailarino publicou várias fotografias do momento em que, em palco com a banda, rapou o cabelo. "E foi aqui que o personagem Zé milho acabou... com o corte da crista", pode ler-se na legenda.

Na caixa de comentários foram muitos os fãs que se mostraram emocionados ao recordar esse momento. "Chorei tanto", "dos momentos mais marcantes da minha infância", "Chorei", "Lembro-me como se fosse hoje", pode ler-se.