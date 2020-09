2019 não foi um ano fácil para Alec Baldwin e Hilaria Baldwin. Em abril, a instrutora de yoga perdeu o bebé num aborto espotâneo e o mesmo aconteceu em novembro, aos quatro meses de gravidez. Agora, o ator deu uma grande novidade nas redes sociais.

"O número cinco está aqui. Amo-te, Hilaria. O meu karma é o teu karma. O teu karma é meu", escreveu o ator de 62 anos na legenda da fotografia que mostra que o casal foi novamente pai, desta vez de um rapaz.

A última gravidez foi anunciada a meio do período de gestação. Num espaço de um ano, Hilaria teve múltiplos abortos, o último no fim de 2019. A mulher do ator de Hollywood chegou mesmo a mostrar um vídeo - veja abaixo- em que explicava o sucedido (o aborto espontâneo ao quarto mês de gravidez) à filha mais velha, Carmen.

O casal tem ainda quatro filhos em comum, Carmen, Rafael, Leonardo e Romeo, de um ano. O ator, de 62 anos, é ainda pai de Ireland, de 24 anos, fruto da relação anterior com Kim Basinger.

