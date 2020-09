Instagram

Aos 74 anos, José de Abreu vive momentos de grande dor. O ator brasileiro contou nas redes sociais a sua irmã, Maria Elvira, e o seu sobrinho, Itamar, morreram com uma diferença de apenas três dias.

Instagram

"Dias difíceis: anteontem morreu o meu sobrinho Itamar. Hoje morreu a minha irmã, sua mãe, Maria Elvira. Quatro anos mais velha que eu, sempre me ensinou muito: principalmente a cantar. Dor imensa!", escreveu o artista bem conhecido do público português e que vemos frequentemente nas novelas da Globo transmitidas pela SIC.

Instagram

"Maria Elvira e Itamar. Mãe e filho partindo e deixando a dor da perda. Te devo muito, minha irmã. Principalmente por ter cuidado do meu filho e da minha mãe. E ter me ensinado a cantar as melhores canções brasileiras. Que a festa no céu seja boa!", acrescentou ainda noutra imagem da irmã e do sobrinho.

Instagram

Mais tarde, José de Abreu partilhou uma fotografia da sua infância e desabafou: “Praia do Gonzaga, Santos. 1947. Minha irmã e eu. Não há mais ninguém mais velho que eu na família, sou o último dessa geração. (E o curioso querendo saber que era aquilo?) Na outra foto, toda a família. Só fiquei eu. Dói muito. Ainda mais estando tão longe”.

A imprensa brasileira adianta que o sobrinho do artista se encontrava em coma há cerca de duas semanas, depois de sofrer uma paragem cardíaca. A sua mãe acabou também por falecer e sem sequer ter conhecimento da notícia, uma vez que, dada a sua saúde frágil, a família estava à espera do momento certo para lhe contar.