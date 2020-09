Atualmente no quinto mês de gestação, Márcia Leal usou as redes sociais, esta quarta-feira, 9 de setembro, para finalmente revelar o sexo do bebé.

Após uma sondagem lançada no Instagram, a atriz confirmou o palpite dos internautas, que apostaram na sua maioria na chegada de uma menina. "Rapariga", pode ler-se na fotografia em que Márcia Leal exibe, orgulhosamente, a barriga de grávida.

Recorde-se que esta é a terceira gravidez da atriz que, recentemente, fez uma participação especial em Terra Brava. Márcia Leal já é mãe de Camila, de onze anos, e Lourenço, de oito.