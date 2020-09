Steve Granitz

Esta quarta-feira, dia 9 de setembro, a família Kardashian revelou uma novidade aos fãs que os deixou em choque: o fim do reality show 'Keeping Up With The Kardashians'.

Nas redes sociais, Kim, tal como as outras irmãs, anunciaram o fim de um dos programas mais mediáticos dos Estados Unidos, que fez sucesso um pouco por todo o mundo.

"É com o coração pesado que chegámos à difícil decisão de dizer adeus ao 'Keeping Up with the Kardashians'. Depois de 14 anos, 20 temporadas, e centenas de episódios, estamos mais do que agradecidas a todos os que assistiram durante anos", começa por dizer, mostrando-se grata pelo apoio dos fãs.

"Sem o programa eu não estaria onde estou hoje. Estou incrivelmente grata a toda a gente que assistiu e nos apoiou durante estes incríveis 14 anos", continuou.

Na caixa de comentários foram muitos os fãs que se mostraram incrédulos com esta decisão.

A última temporada de 'Keeping Up With The Kardashians' estreia no próximo ano.

