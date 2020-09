Getty Images

Embora estejam separados de 2009, Carolina do Mónaco e Ernst de Hannover continuam casados e as polémicas que o marido se envolveu nos últimos anos acabam também por afetá-la. Ao longo destes últimos meses de verão, o príncipe alemão protagonizou vários escândalos, quase sempre por estar embriagado. E esta segunda-feira, 7 de setembro, acabou por ser detido na sua luxuosa casa na montanha, na Áustria.

A notícia avançada pelo jornal Kronen Zeitung adianta que a residência foi cercada pelas autoridades a meio da tarde e Ernst acabou por ser detido por “ameaças perigosas, danos materiais e coação”. O diário austríaco revela ainda que o mandado de detenção foi emitido depois de ter apresentada queixa por um casal de funcionárias do marido da princesa Carolina, que garantem ter sido chantageados e ameaçados. Tudo porque Ernst de Hannover não queria que estes confirmassem que tinha arrancado um sinal na estrada e partido uma janela.

Recorde-se que a filha mais velha de Rainier e Grace Kelly do Mónaco se casou em 1999 com o príncipe alemão. Desta união nasceu uma filha, a princesa Alexandra de Hannover, agora com 21 anos. Em 2009, o casal separou-se e Ernst de Hannover mudou-se para a Áustria. Nos últimos anos, os casos amorosos, o alcoolismo e o comportamento violento têm sido amplamente divulgados pela imprensa do país.