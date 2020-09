Instagram

“Tínhamos acabado de ler os nossos votos: ‘... a verdade é que ninguém me conhece tão bem como tu me conheces. Acho que nem eu me conhecia até te ter conhecido...’ 1 ano depois volto a dizer o mesmo 🤍 1 ano e uma vida pela frente 👫🏼”, escreveu Matilde Breyner, de 36 anos, nas redes sociais, onde também partilhou uma fotografia do seu casamento com Tiago Felizardo, de 30.

Também o ator quis assinalar esta data tão importante. “Um brinde às coisas simples, às coisas boas e às duradouras. Um ano de Los Felizardos”, foi a legenda que escolheu para três imagens do grande dia.

Matilde Breyner e Tiago Felizardo trocaram alianças a 7 de setembro de 2019, três anos depois de terem assumido o namoro. A cerimónia romântica decorreu numa quinta da família da noiva, em Azeitão, e contou com a presença de muitas caras conhecidas. VEJA AQUI UMA GALERIA DE IMAGENS DESTE DIA!