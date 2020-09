Instagram

Maria Cerqueira Gomes não esconde que é uma mãe orgulhosa e este domingo, 6 de setembro, voltou a mostrar isso. A profissional de televisão partilhou nas Stories do Instagram imagens de uma sessão fotografia feita pela sua filha mais velha, Francisca, de 17 anos, e além de a felicitar ainda lhe deixou um agradecimento especial. “No meio de tanta emoção, nem digeri estas fotografias. Francisca, és linda e obrigada por tomares tão bem conta do mano”, escreveu, referindo-se ao pequeno João, de três anos.

Desde que se separou de António Miguel Cardoso – a separação remonta ao último verão, mas só foi assumida publicamente no passado mês de fevereiro – a filha tem sido a sua grande aliada no que toca a tomar conta do menino. Veja abaixo

