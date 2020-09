Katia Aveiro tenrou consolidar a sua carreira no mundo da música com este mesmo nome, pelo qual é conhecida mundialmente e associada a Cristiano Ronaldo. No entanto, este não é o seu nome verdadeiro e nem é o primeiro nome artístico escolhido pela cantora. Quando lançou as suas primeiras músicas, a filha de Dolores Aveiro escolheu Ronalda como nome artístico, mas resolveu deixá-lo pelo caminho após uma fase de mudança na sua vida em que resolveu começar de novo no mundo da música e também apostou numa renovação do visual. Para esse recomeço, optou por adaptar o segundo nome e utilizar o apelido da família.

Liliana Cátia Pereira Santos Aveiro é, assim, hoje conhecida como Katia Aveiro e é a mais famosa dos irmãos de Cristiano Ronaldo. Mãe de três filhos, a empresária comprou recentemente uma nova casa no Brasil.

