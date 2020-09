1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Vanessa Palma e Pedro Motta estão separados. A ex-atriz, chegou a cancelar o casamento na véspera, mas dez meses depois mudou de ideias. Agora, a Nova Gente revela que a união chegou ao fim.

Foi a 26 dezembro de 2017, um dia antes do casamento, que Vanessa Palma informou pelas redes sociais que a cerimónia estava cancelada. Em fevereiro de 2018, confessou ao site do Fama Show que complicado era continuar com a relação. Já Pedro Motta, na altura, chegou a avançar com uma queixa-crime mas...

Dez meses depois...

Sem nunca adiantarem o que se passou na noite de 26 de dezembro de 2017, véspera do casamento marcado, Vanessa Palma e Pedro Motta deram uma nova oportunidade ao amor e casaram em outubro de 2018, no SUD Lisboa, com vista para o Tejo, numa cerimónia cujo tema era As 50 Sombras de Grey.

No vídeo acima pode ver o vestido de Vanessa Palma, convidados com máscaras, os foguetes durante a noite e ainda uma dança sensual entre os noivos.

Reprodução Instagram, DR

Esta semana, a Nova Gente avança que o casamento entre a ex-atriz e o piloto de aviação chegou ao fim, durando assim menos de dois anos.

A última fotografia (pode ver acima) que Vanessa Palma colocou nas redes sociais data de junho 2019, e surge ao lado do marido.