Instagram

Hugo Vieira foi pai de um rapaz. A notícia foi confirmada pelo jogador do Gil Vicente nas suas redes sociais, onde partilhou a primeira fotografia do pequeno Tiago. “Obrigado meu DEUS por trazer o Tiago com Saúde! Sem dúvida o mais importante… obrigado a todos pela preocupação”, escreveu o atleta na legenda.

Facebook

O bebé vem juntar-se a Bianca, também fruto da relação com a manequim sérvia Nina Aleksicc, com quem mantém uma relação desde 2016.

Facebook

Recorde-se que Hugo Vieira comoveu o país quando partilhou a luta que a sua então namorada, Edina Carvalho, estava a lutar contra um cancro. Os dois chegaram a ficar noivos e o futebolista, que em 2013 jogava em Espanha, regressou a Portugal para estar mais presente naquela fase difícil. Apesar de todos os esforços, a jovem acabou por perder a batalha contra a doença em 2015. Na altura, foram várias as homenagens do desportista nas redes sociais. Recorde uma dessas homenagens AQUI!