Dwayne Johnson, mais conhecido por The Rock, e a família testaram positivo para Covid-19. A notícia foi revelada pelo próprio através de um vídeo publicado na sua conta oficial do Instagram.

O ator, de 48 anos, a mulher, Lauren Hashian, e as duas filhas, Jasmine, de quatro, e Tiana, de 2, estiveram doentes com o Coronavírus. Apesar de ter revelado que a família está a melhorar, The Rock confessou que ele e a mulher foram os mais afectados.

"Posso dizer que esta foi uma das mais difíceis e desafiantes fases que tivemos que passar enquanto família", revela na publicação contando ainda que contraíram o vírus através de amigos que estavam infectados.

"Quem me dera que tivesse sido só eu a testar positivo, mas não, foi a família inteira. Foi um pontapé no estômago, mas estou feliz por estarmos bem. Estamos a melhorar, estamos saudáveis", conclui.

JB Lacroix