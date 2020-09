Patrick van Katwijk

A princesa Elisabeth da Bélgica é a mais velha dos quatro filhos dos reis Philippe e Mathilde da Bélgica e, aos 18 anos, decidiu trocar a universidade convencional pela Academia Militar, seguindo, assim, as pisadas do pai.

De acordo com a imprensa belga, a herdeira do trono já iniciou o seu percurso académico na Royal Military Academy, em Bruxelas.

Quem ficou radiante com esta decisão da filha foi o rei Philippe, que frequentou esta instituição entre 1978 e 1981. A escolha poderá ter sido fortemente influenciada pela pandemia Covid-19 e as condicionantes que criou no que toca a deslocações. De facto, Elisabeth fez o ensino secundário no UWC Atlantic College, no País de Gales, e não se esperava que optasse por uma instituição belga para a formação académica.

Os reis Philippe e Mathilde da Bélgica são ainda pais de Gabriel, de 17 anos, Emmanuel, de 14 e Eleonore, de 12. Elisabeth é aquela que carrega nos ombros a pressão de, um dia, subir ao trono para substituir o pai.

