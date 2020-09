Getty Images

Depois de correrem rumores de que tinham surgido mais casos de infeção pelo novo coronavírus no Paris Saint-Germain, o clube francês emitiu um comunicado a confirmar a informação. “Três jogadores do PSG testaram positivo ao Sars Cov2 e estão a ser submetido ao protocolo sanitário estabelecido. Os restantes jogadores e staff continuarão a fazer testes nos próximos dias”, lê-se numa nota publicada no site oficial do clube.

E embora os nomes dos futebolistas atingidos pela doença não tenham sido formalmente confirmados, a imprensa francesa adianta que um deles é Neymar. Também Ángel Di María e Leandro Paredes estarão infetados e a cumprir o isolamento social.

De referir que estes três jogadores de futebol desfrutaram recentemente de umas férias em Ibiza, Espanha.