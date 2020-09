Iva Domingues e Ângelo Rodrigues formaram um casal durante alguns anos, mas parece que mesmo depois da relação ter chegado ao fim a apresentadora e o ator mantêm uma saudável relação de amizade.

A Nova Gente fotografou o ex-casal durante um fim de semana na praia e testemunhou a cumplicidade que os une.

A verdade é que Iva esteve sempre ao lado do ex-namorado durante o drama vivido pelo ator e revelou até o que mudou com esta proximidade: "Com o trabalho [no Canal 11] ficámos próximos e divertiamo-nos imenso. Voltou a haver uma proximidade, não romântica, mas há muito carinho".