Daniel Boczarski

Erick Morillo foi encontrado morto em Miami. O DJ tinha 49 anos anos e foi já sem vida na sua residência em Miami Beach.

Ainda não são conhecidas as causas da morte e, segundo avança a imprensa internacional, a polícia não encontrou evidências de crime.

O artista norte-americano, que ficou conhecido depois do seu êxito 'I Like to Move It', tinha sido recentemente detido por acusações de abuso sexual. Em causa estava um alegado crime ocorrido em dezembro do ano passado. O DJ deveria marcar presença em tribunal já esta sexta-feira, dia 4 de setembro.

Amanda Edwards