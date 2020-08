1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Depois do fim do seu relacionamento de sete anos com Evan Peters, Emma Roberts, sobrinha de Julia Roberts, começou a namorar com Garrett Hedlund, em março de 2019. Esta segunda-feira, 31, a atriz confirmou a gravidez.

"Eu e o meus rapazes favoritos", escreveu a atriz na legenda das imagens que pode ver a acima. Roberts evidencia a sua 'barriguinha', posando ao lado do marido, e revelando o sexo também o sexo do bebé, um rapaz.

Recorde-se que no início do ano passado foi revelado que a atriz cancelou pela segunda vez o noivado com Evan Peters da série American Horror Story.

