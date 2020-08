Noam Galai

Drew Barrymore fez uma confissão durante uma entrevista com Andy Cohen em 'The Art of the Interview'.

A atriz revelou que estava alcoolizada durante o programa do apresentador, 'Watch What Happens Live', em 2018 e mostrou-se arrependida.

"Bebi demais e nunca me perdoei por isso, nem me vou perdoar algum dia", disse publicamente.

Confrontado com estas palavras, Andy mostrou-se compreensivo e revelou que estava habituado a que os seus convidados fossem expansivos.