Rich Fury

Chadwick Boseman, ator de Hollywood, morreu esta sexta-feira, 28 de agosto, aos 43 anos. Lutava contra um cancro há quatro anos.

O ator ficou mundialmente conhecido pelo seu papel em Pantera Negra, onde foi protagonista.

Chawick foi diagnosticado com cancro do colón em 2016 e morreu rodeado pela família, avançou a sua equipa na publicação que fizeram na sua conta de Instagram onde anunciavam a sua morte. No entanto esta informação era desconhecida do público.

No início do ano, o ator surgiu visivelmente mais magro o que deixou alguns fãs alertados, recorde aqui. Na altura, a grande maioria pressupôs que seria para um novo filme, embora tivessem pedido detalhes sobre o seu estado de saúde. Ao que tudo indica seriam as consequências desta luta que acabou por perder. Veja no vídeo acima o seu estado na altura.

Por todo o mundo são várias a personalidades que se têm mostrado devastadas com esta notícia.