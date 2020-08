Instagram

Uma tatuagem, um corte de cabelo a recriar uma cicatriz, uma peregrinação a Fátima e agora uma surpresa que está a comover a internet. Pedro Barroso continua a dar tudo para animar o seu afilhado Périto, de quatro anos, a lutar contra um cancro na cabeça que o deixou cego.

>> SEMPRE COM O AFILHADO NO PENSAMENTO, PEDRO BARROSO FAZ PEREGRINAÇÃO: “MISSÃO CUMPRIDA”

Desta vez, aproveitou a passagem da iniciativa ‘Costa a Costa’, que está a fazer para promover a cultura portuguesa, por Lisboa e visitou o menino. O ator surpreendeu ainda o afilhado com um concerto de um dos seus artistas preferidos, Nininho Vaz Maia. “Não poderia passar por Lisboa sem passar uma noite com o meu príncipe”, começou por contar Pedro Barroso nas redes sociais. “Uma surpresa para ti. Os melhores presentes da vida são as memórias que ficam. Tenho a certeza que – agora não vês - vai ficar-te no coração”, completou.

>> PEDRO BARROSO AO LADO DO AFILHADO NA LUTA CONTRA UM TUMOR: “PRECISO DE TI MAIS DO QUE IMAGINAS”

Recorde-se que o artista e Périto se conheceram durante as gravações da novela A Herdeira, da TVI. O menino, filho de figurantes que representavam a comunidade cigana, criou rapidamente uma ligação com o ator e, depois de terminado o projeto, a relação manteve-se.

Veja abaixo o vídeo desse momento emocionante:

Recorde também a entrevista de Pedro Barroso para o Alta Definição, durante a qual falou da importância desta criança na sua vida: