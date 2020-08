Instagram

O nome de Miguel Oliveira é um dos mais soados do momento, desde que o piloto venceu, pela primeira vez na história do motociclismo português, o prémio de MotoGP, no Grande Prémio de Estíria, em Spielberg, Áustria, no passado dia 23 de agosto.

E se nas pistas tudo está a correr da melhor forma, fora delas também. O desportista planeia casar-se com Andreia Pimenta, com quem namora há já algum tempo. “Antes do amor existia uma grande amizade. Crescemos juntos. A certa altura percebemos que era mais que uma amizade, é um amor muito forte”, revelou Miguel Oliveira esta sexta-feira, dia 28, em conversa com Manuel Luís Goucha. “Íamos casar este ano, mas nesse fim de semana tive uma corrida e tivemos de adiar para o ano que vem”, completou.

>> MIGUEL OLIVEIRA PEDE NAMORADA EM CASAMENTO: "HOJE AJOELHEI-ME NUMA CURVA IMPORTANTE DA MINHA VIDA"

De acordo com o site da Flash!, o piloto, de 24 anos, e a jovem, de 24, começaram a namorar na adolescência, mas mantiveram a relação em segredo durante muito tempo porque Andreia é filha da madrasta de Miguel. O namoro acabou por ser publicamente assumido e no ano passado, os dois anunciaram o noivado.