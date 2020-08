Reprodução Instagram, DR

Mafalda Rodiles esteve esta sexta-feira, 28 de agosto, à conversa com Manuel Luís Goucha no Você na TV. A atriz falou sobre as últimas decisões que teve de tomar na sua vida e que forma é que isso a impactou.

Mafalda viveu nove anos no Brasil, depois de se ter apaixonado por Edgar Miranda, com quem casou e teve dois filhos. No entanto, depois de um divórcio amigavel, a atriz decidiu voltar a Portugal já que nunca se sentiu em casa no Rio de Janeiro, apesar de a terem recebido bem.

"Só fiquei lá porque construí esta família. Nunca conseguimos reproduzir num outro lugar por muito bem que sejamos recebidos", revelou. "Apesar de me ter sentido bem recebida, nunca fui de lá. Falavam de mim sempre como a portuguesa", confessou.

Mafalda declarou ainda que, apesar do casamento não ter resultado, mantém uma boa relação com o marido, até porque é o pai dos dois filhos, Mel e Martim: "Poucas coisas são para sempre. Foi ótimo enquanto durou (...) Ele liga todos os dias e fala por vídeo. Vamos lá quando pudermos e ele sempre que puder vem cá. Agora fomos apanhados com esta coisa da pandemia".

Reprodução Instagram, DR