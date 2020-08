MEGA

Depois de Maya Henry ter sido vista a usar um anel luxuoso, no valor de 3 milhões e 350 mil euros, durante um jantar romântico num restaurante em Londres com a sua cara-metade, a imprensa internacional avançou que Liam Payne pediu-a em casamento.

O noivado terá acontecido durante a quarentena, de acordo com o Daily Mail. A modelo do Texas e o antigo membro dos One Direction, juntos há dois anos, terão decidido manter a novidade em segredo.

"Ambos têm estado afastados das redes sociais e aproveitado a companhia um do outro, longe dos holofotes", disse uma fonte ao site. Embora o anel pareça suspeito, o casal ainda não confirmou a notícia.

MEGA