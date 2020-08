Instagram

Márcia Leal prepara-se para a chegada do terceiro filho. Aos 40 anos, a atriz está radiante e revela que os seus filhos mais velhos, Camila, de 11 anos, e Lourenço, de oito, “estão em pulgas” com a chegada de um novo membro à família.

Durante a conversa com Ana Marques no programa Alô Portugal, da SIC, Márcia Leal contou que ainda não sabe o sexo do bebé. Veja o vídeo abaixo: