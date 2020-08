Victor VIRGILE

Bella Hadid decidiu falar novamente sobre a sua batalha de oito anos contra uma doença incurável: a doença de Lyme. Esta é uma condição provocada por um tipo de bactéria transmitida por carraças.

A supermodelo de 23 anos explicou quais são os sintomas com os quais tem que lidar diariamente. Entre eles estão náuseas, dores de cabeça, insónias, ansiedade, fadiga, transtornos do humor, dificuldades respiratórias, batimentos cardíacos irregulares, dores nas articulações, suor em excesso, entre outros.

"Todos os dias sinto pelo menos 10 destes sintomas sem falta... desde que eu provavelmente tinha 14 anos, mas de forma mais agressiva quando fiz 18", disse Bella, que foi diagnosticada pela primeira vez em 2012. "Alguns dias só te queres afogar, outros sentes-te como um super-herói", acrescentou.

Durante uma entrevista para o Evening Standard, em 2015, a manequim, considerada a mulher mais bonita do mundo, contou sobre as suas dificuldades. "Isto afetou a minha memória, então de repente não me lembrava de como conduzir de Malibu até Santa Monica, onde morava. Não conseguia ir. Estava muito doente e tive que vender o meu cavalo porque não podia cuidar dele", lamentou.

Outras celebridades como Justin Bieber, Alec Baldwin e Avril Lavigne, que têm a mesma condição, também já falaram abertamente sobre o assunto em entrevistas e nas redes sociais.

Reprodução Instagram, DR

Reprodução Instagram, DR