Ezra Shaw

Usain Bolt está infetado com Covid-19. A informação é avançada dias depois do antigo velocista completar 34 anos com uma festa de arromba onde estiveram presentes estrelas do desporto e outras celebridades.

A informação foi avançada pelo Ministro da Saúde da Jamaica, Christopher Tufton, em conferência de imprensa e citado pelo Jamaica Observer.

De acordo com uma publicação recente de Bolt, nas redes sociais, este já se encontrava a cumprir isolamento em casa, apesar de não saber os resultados, uma vez que estava prestes a viajar.

Reprodução Instagram, DR