Débora Monteiro esteve esta manhã de terça-feira, dia 25, nas manhãs da SIC. A atriz, que foi mãe de gémeas pela primeira vez, falou sobre o peso que ganhou na gravidez, o dia do parto e a escolha dos nomes Alba e Júlia.

No vídeo acima, a atriz da SIC explica que o namorado, Miguel Mouzinho, não pode assistir ao parto (tratou-se de uma cesariana num hospital público) e recordou o momento em que ele viu as filhas pela primeira vez.

"Ele até foi vestir-se a vigor para as receber", começa por dizer a atriz sobre o namorado. "Ele podia estar comigo no recobro. Então foi deixar-me e depois quando voltou vinha de banho tomado, todo giro só para as conhecer. Já estou a ficar emocionada", admite no vídeo acima.

Escolheu Júlia para o nome de uma das gémeas porque esse é nome da sua melhor amiga. "O Miguel gostava de nomes muito estranhos, como viveu em Macau muitos anos", contou a atriz com humor.

"Vimos que Alba significa clareza, brancura e ela é realmente muito branquinha, de olhos claros, parece que fez mais sentido", revela.

»» Débora Monteiro revela que engordou 30 quilos durante a gravidez: "Eu uso cinta!"