Mais de um ano depois da morte da progenitora, Cláudia Raia continua a recordar a mãe nas redes sociais, tal como aconteceu esta segunda-feira, dia 24 de agosto.

A atriz publicou duas imagens onde surge com a mãe e na legenda escreveu: "E a semana começa cheia de saudades... do cheiro, das conversas, das risadas, do colo... Tudo me lembra você, mãezinha, amo-te para sempre".

Na caixa de mensagens, os fãs não demoraram a mostrar o apoio a Cláudia Raia com dezenas de comentários e mensagens de força.

