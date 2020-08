Astrid Stawiarz

Lea Michele partilhou nas redes sociais poucas fotografias ao longo da sua gravidez e decidiu dar à luz em segredo. A atriz de 'Glee' foi mãe pela primeira vez na quinta-feira, dia 20 de agosto, de acordo com a revista People.

"Todos estão felizes e saudáveis, e eles estão extremamente gratos", revelou uma fonte à publicação. O bebé, Ever Leo, é fruto da relação da norte-americana de 33 anos com Zandy Reich, com quem casou no ano passado.

Recorde-se que Lea teve envolvida em polémica e afastou-se da Internet por uns tempos.

