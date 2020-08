Não tem redes sociais e não comenta a sua vida privada, ainda assim, fazendo da parte de Hollywood, não deixa de ser surpreendente que Rachel McAdams tenha conseguido manter a sua primeira gravidez em segredo. Mas o mesmo não se pode dizer da sua segunda gestação.

Foi em abril de 2018 que a atriz deu as boas vindas a um menino, sem nunca divulgar nunca o nome. Os fãs e a imprensa norte-americana mostraram-se surpresos dado que nunca viram ou registaram a atriz grávida.

Desta vez, uma foto de paparazzi (que pode ver abaixo) revela, sem margem para dúvidas, que a atriz está à espera do segundo filho, fruto do seu relacionamento com o guionista Jamie Linden.

A atriz foi vista em Los Angeles à saída de uma loja de moda infantil. Depois de ser mãe, a atriz falou sobre o filho ao Sunday Times explicando que quer manter a vida do filho privada.

