Bruno de Carvalho está novamente solteiro e terá regressado temporariamente à casa dos pais. O ex-presidente do Sporting Clube de Portugal terá mesmo terminado o relacionamento, de acordo com o Correio da Manhã.

De acordo com a publicação, Bruno de Carvalho estará em casa dos pais até conseguir uma solução mais definitiva. "A verdade é que ela [namorada] esteve ao lado do Bruno nos maus momentos e apoiou-o quando mais precisava e agora ele virou-lhe costas. Está muito triste.", diz o Correio da Manhã citando uma fonte próxima do ex-presidente sportinguista.





Reprodução Instagram, DR

Apesar da sua vida ter mudado radicalmente nos últimos anos, Bruno de Carvalho teve uma conquista pessoal, já que em tribunal conseguiu o direito de estar com a sua filha de de mais um ano, Leonor, aos fins de semana, de forma alternada.

“O fim do meu casamento é, de facto, a minha maior desilusão”, chegou a dizer o ex-presidente leonino numa entrevista a Cristina Ferreira, em fevereiro de 2019.

Joana Ornelas e Bruno de Carvalho casaram em junho de 2017 e que chegou ao fim cerca de um ano depois.

