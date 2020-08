Gustavo Caballero / Getty Images

John Travolta emocionou os seus fãs com um vídeo partilhado na sua página oficial de Instagram, no qual se mostra a dançar com a filha, Ella, de 20 anos, em homenagem à mulher, Kelly Preston. Veja o vídeo abaixo:

A artista, de 57 anos, perdeu no passado dia 12 de julho a batalha contra o cancro da mama que lhe tinha sido diagnosticado há cerca de dois anos.

Recorde-se que Kelly Preston e John Travolta se casaram em 1991, em Paris. Desta relação nasceram três filhos: Jett, Ella e Benjamin. Jett, o filho mais velho do casal diagnosticado com autismo, perdeu a vida aos 16 anos, após sofrer uma forte convulsão durante uma viagem da família às Bahamas, em 2009.