Ainda de férias no Algarve, Joana Amaral Dias continua a aproveitar o bom tempo para ir a banhos e há dias acabou por ser ‘apanhada’ por um paparazzi quando saía da água com um homem misterioso… Antes que as imagens fossem publicadas na imprensa, a antiga deputada do Bloco de Esquerda apressou-se a divulgá-las nas suas redes sociais e acabar com o mistério: o homem que estava ao seu lado era o seu filho mais velho, Vicente, de 25 anos.

De salientar que para este dia de praia com o jovem, a psicóloga optou por um biquíni branco, bem mais discreto que os que tem usado ultimamente e que lhe têm valido fortes críticas. Saiba mais aqui!

Joana Amaral Dias é ainda mãe de Luz, de quatro anos, e Dinis, de dois, que adotou no final do ano passado após sete anos de espera.

