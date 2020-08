Instagram

Jack Sherman, ex-guitarrista dos Red Hot Chili Peppers morreu este sábado, 22 de agosto, aos 64 anos. A notícia foi confirmada na página de Instagram da banda de rock norte-americana, onde os restantes elementos desejam que o músico tenha “uma viagem tranquila para o mundo do além”.

“O Jack tocou no nosso álbum de estreia e também na nossa primeira digressão nos Estados Unidos. Ele era uma pessoa única e agradecemos-lhe por todos os momentos, bons, maus e médios”, lê-se ainda no post do Instagram.