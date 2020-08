Rui Unas tem motivos para comemorar. André, o filho do apresentador, completou o seu 14º aniversário.

Nas redes sociais, o ator não quis deixar passar a data em branco recorrendo à sua conta oficial do Instagram para partilhar duas fotografias com o rapaz e deixar-lhe uma pequena declaração.

"14 anos de André. Futuro astrofísico, karateca, pianista, gamer, mas, sobretudo, um puto do caraças e o orgulho dos seus pais. Sou o pai mais orgulhoso do mundo!" poder ler-se na legenda da publicação que já conta com milhares de gostos.