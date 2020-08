Jair Bolsonaro está mais uma vez no centro das atenções. Esta segunda-feira, dia 17 de agosto, o presidente do Brasil protagonizou um momento insólito depois de pegar um anão ao colo pensando que se tratava de uma criança.

No vídeo, publicado no Twitter, é possível ouvir uma mulher a perguntar se se tratava de uma criança e Bolsonaro coloca o homem imediatamente no chão, deixando de seguida o local.

O incidente aconteceu na cidade de Aracaju, onde o político esteve na inauguração da central termoelétrica do porto de Sergipe. No entanto, o evento passou para segundo plano depois das imagens se tornarem virais nas redes sociais.