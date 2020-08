Axelle/Bauer-Griffin

Kanye West continua a estar envolvido em polémicas. Desta vez o rapper, de 43 anos, partilhou uma imagem, da sua "visão" da campanha política para a presidência dos Estados Unidos, onde surgem várias algumas personalidades, algumas sem o seu consentimento, como Kirsten Dunst.

Surpreendida com a imagem, a atriz usou as redes sociais para questionar a publicação do artista.

"Qual é a mensagem aqui e porque é que eu faço parte disto?", pode ler-se num comentário no Twitter.

Até ao momento Kanye West ainda não se pronunciou sobre o assunto.