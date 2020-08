Jeff Kravitz

Esta quarta-feira, dia 19 de agosto, os fãs de Maluma ficaram surpreendidos ao constatar que o Instagram do cantor já não se encontrava disponível. A própria empresa de gestão do artista, WK Entertainment, colocou a questão nas redes sociais: “Alguém sabe o que aconteceu com o Instagram de Maluma?”, perguntaram.

Aparentemente, o colombiano decidiu desativar a conta. Algo que acontece após a polémica com Neymar. O atleta surgiu num vídeo a cantar a música 'Hawái', que dizem tratar-se de um tema sobre a alegado relação de Neymar com Natalia Barulích, ex-namorada de Maluma.



"Ninguém sabe porque é que [o Maluma] desativou a conta, especialmente quando ele é tão ativo nela", afirmou uma fonte ao Page Six. "Mas sabemos que ele está bem e seguro", acrescentou.

Maluma e Natalia Barulích terminaram a relação de dois anos em outubro de 2019. Um ano depois a modelo foi a protagonista da capa GQ da Rússia ao lado de Neymar, surgindo assim rumores de romance.

GQ Rússia