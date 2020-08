Reprodução Instagram, DR

Os últimos meses não têm sido fáceis para Madalena Brandão. Depois de ser diagnosticada com Covid-19, a atriz viu a sua saúde fragilizada e teve de estar em isolamento e repouso (saiba mais aqui).

Esta foi uma batalha que durou cerca de um mês e meio. Desde que foi diagnosticada fez sete testes sendo que quatro deles testaram positivo e outros dois foram inconclusivos.

No entanto, Madalena já se encontra livre do novo coronavírus. Esta quinta-feira, 20 de agosto, a atriz partilhou a boa notícia com os seguidores e explicou todos os pormenores.

"Finalmente! Ao sétimo teste (4 positivos e 2 inconclusivos) recebi o tão esperado NEGATIVO. Nem imaginam o alívio que foi e a festa que fiz. Foi um mês e meio difícil, em que senti necessidade de desligar. Obrigada por todas as mensagens que tenho aqui de apoio e não consegui responder! Precisei mesmo de focar-me na minha família, na nossa recuperação e fazer um isolamento total. Queria sempre trazer boas notícias, que semana após semana não chegavam. Essa foi a parte mais difícil! Vírus estranho este que, no meu caso, foi muito leve fisicamente, mas bastante desafiante emocionalmente", começou por afirmar.

"Para quem não sabe, passadas duas semanas do início dos sintomas começamos a testar e, no caso de continuarmos a ter um resultado positivo fazemos um teste todas as semanas até, finalmente, vir a tão esperada notícia. Sentia-me óptima fisicamente e só pensava em poder voltar ao trabalho e seguir com a minha vida. Estive muito focada em cuidar do meu corpo (exercício físico, alimentação saudável, suplementos e chás). Experimentei tudo o que sabia iria ajudar a reforçar o sistema imunitário. Nesta última semana percebi que o que me faltava mesmo fazer era aceitar a situação. Trabalhei muito nesse sentido e, coincidência ou não, o fim chegou!", rematou.

Na fotografia que publicou na sua conta de Instagram, e que pode ver abaixo, mostrou-se feliz e entusiasmada por estar de novo "livre".

Reprodução Instagram, DR