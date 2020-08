Reprodução Instagram, DR

Daphne e Ricardo Quaresma deram uma entrevista exclusiva à Nova Gente e, à revista, a mulher do jogador fez algumas revelações.

A mulher do craque português contou, por exemplo, sobre o inicio da relação com Quaresma e explicou que foi difícil lidar com a atenção do público feminino.

"No início, foi difícil lidar com tudo. Não estava habituada a estar com uma pessoa famosa, que fosse assediada por mulheres. Há mulheres lindíssimas que pedem fotos e, às vezes, ficava triste", explicou.

Recorde-se que o Daphne e Quaresma têm dois filhos em comum: Ricky, de sete anos, e Kauana, de quatro. O jogador é ainda pai de Ariana, fruto de uma relação anterior.

