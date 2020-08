Gotham

Após quase dois anos de namoro, Ashley Benson e Cara Delevingne decidiram seguir caminhos separados. A atriz de 30 anos encontrou novamente o amor ao lado do rapper G-Eazy e aparentemente está noiva, isto três meses após o fim da relação com a modelo.

O noivado foi anunciado pelos sites MSN e Just Jared depois do casal ter sido fotografado por paparazzi num jantar romântico em Los Angeles. Nas imagens, um pormenor saltou à vista: Ashley estava a usar uma aliança no dedo.

Até ao momento o casal não se pronunciou sobre o noivado. Cara Delevingne continua solteira.