GV Cruz

Há cerca de dois anos que Julio Iglesias está afastado dos palcos e o seu regresso acabou por ser adiado, já que os dois concertos que tinha agendados em Espanha no início de agosto acabaram por ser adiados devido à pandemia Covid-19.

Contudo, as imagens mais recentes do artista deixam dúvidas sobre a sua capacidade de atuar, mesmo que os espetáculos não tivessem sido cancelados. Isto porque pelo que pode observar-se por umas fotografias de paparazzi divulgadas pela imprensa internacional, o pai de Enrique Iglesias está muito debilitado e, além de exibir curativos na perna direita, ainda precisa de auxílio para se deslocar.

As imagens foram captadas nas imediações da mansão do cantor romântico, em Punta Cana, República Dominicana, e exibidas no programa Salvame, do canal de televisão espanhol Telecinco. Os fãs de Julio Iglesias mostram-se preocupados com a sua saúde, mas, para já, não houve qualquer esclarecimento por parte dos seus representantes.