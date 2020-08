Reprodução Instagram, DR

Vítor Kley celebra esta terça-feira, 18 de agosto, o seu 26º aniversário. O artista brasileiro optou por passar esta data especial em Portugal, ao lado da namorada, Carolina Loureiro.

Depois de uma temporada longe um do outro, graças à pandemia mundial, o casal parece mais apaixonado que nunca (saiba mais aqui).

»A imagem apaixonante do reencontro de Carolina Loureiro e Vítor Kley«

Como seria de esperar, a atriz da SIC não quis deixar passar esta data tão especial em branco e publicou um vídeo do músico a cantar enquanto lhe dedicou umas bonitas e emocionantes palavras.

"Ele é o ser humano com mais luz que conheço. É um ser extraordinário com o qual eu tenho o privilégio de partilhar esta loucura que é a vida. PARABÉNS meu amor! E que bom que é celebrarmos juntos 🎉🎊🎈❤️🧡💛💚💙💜", escreveu na legenda do vídeo que pode ver abaixo.