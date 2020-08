Daniele Venturelli

Chegou ao fim o namoro de Sara Sampaio e Oliver Ripley. A notícia foi avançada em exclusivo pelo programa Passadeira Vermelha, da SIC CARAS. “Segundo uma fonte revelou ao nosso programa, Sara Sampaio e Oliver Ripley não estão juntos. A modelo e o empresário deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram algumas das fotos que tinham em comum. Os dois namoravam desde 2015”, lê-se na página oficial de Instagram do programa dedicado aos famosos.

Sara Sampaio ainda não falou publicamente sobre a separação, mas a verdade é que tem estado em Portugal sozinha e das suas redes sociais já desapareceram todas as fotografias onde surgia ao lado do milionário britânico.

Durante as férias, a top model já passou pela Gerês, Tróia e Algarve e há dias desfrutou de um passeio na Quinta da Regaleira em Sintra. A legenda das fotografias partilhadas nessa altura (ver abaixo) – “à espera do meu príncipe 🐸” - já denunciava que a relação com Oliver Ripley tinha terminado.

